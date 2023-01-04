2023/01/04 | 20:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أسعار البنزين في أونتاريو إلى مستويات قياسية في عام 2022، وبينما انخفضت منذ ذلك الحين مع اقتراب العام من نهايته، يتوقع أحد المحللين في الصناعة ارتفاع الأسعار مرة أخرى في 2023.قال دان ماكتيج، رئيس هيئة الكنديين للطاقة بأسعار معقولة، أن ارتفاع أسعار البنزين إلى 2 دولار للتر الواحد ممكن ووارد جدا في العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقعات أسعار البنزين خلال سنة 2023 شبكة القيقب الدولية.

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