الفساد وضعف التخطيط يدفعان بأسعار العقارات في بغداد إلى مستويات “خيالية”

2023/01/04 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافعة فوق مبنى غير مكتمل يضم مجمعا سكنيا في بغداد بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – بعد سنوات من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلاً أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت […]

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