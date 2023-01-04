"مثال للقسوة المفرطة".. صدمة في الهند بعد "سحل" امرأة حتى الموت

2023/01/04 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل امرأة، تبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما سحلتها "جرتها" سيارة لمدة ساعة تقريبًا بعد اصطدامها بـ"سكوتر" كانت تستقله غضبا واسعا في الهند، ودعوات إلى تحقيق العدالة.

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