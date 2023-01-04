الأمطار تكشف زيف عبارة

2023/01/04 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تتوالى المؤشرات على تردي الواقع الخدمي والبنى التحتية في محافظة الانبار، فمن انعدام الكهرباء في المناطق الغربية من المحافظة الى غرق شوارع الرمادي والفلوجة بمياه الامطار وتحولها الى مستنقعات، وهو مايكشف "زيف" الادعاءات والمشاهد المبهرجة للمحافظة فيما يتعلق بالخدمات.

واظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، غرق شوارع الفلوجة بالكامل وعدم استطاعة المواطنين من التجول خارج منازلهم حيث أن المياه "متربصة" لهم أمام الأبواب.

وقال مواطن وهو يوثق شوارع مدينة الفلوجة التي تعد بوابة الأنبار تجاه العاصمة بغداد وباقي محافظات العراق، وهي تغص بالمياه من كل الجوانب ساخرًا: "هذا اعمار الفلوجة"، مردفًا أن "الشغل كله غلط".

ويصف مواطنون هذا المشهد بأنه "يعري" ويكشف زيف عبارة "عيار 24" التي طالما ترددت على مسامع أهل الانبار بشأن الاعمار الذي تشهده المحافظة.

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