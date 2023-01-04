الحد الأعلى 100 مليون.. العمل: ثلاثة مستويات لمنح القروض الميسرة لهذه الفئة 

2023/01/04 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مضاعفة رأس مال صندوق القروض الميسرة، فيما حدد ثلاثة مستويات لمنح القروض.

وقال الأسدي، إن "‏القروض الميسرة لدعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من أجل إنشاء مشاريعهم سابقا كانت من 10 - 20 مليون دينار فقط"، مبينا، أن "الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء لمضاعفة رأس مال الصندوق إلى تريليون و100 مليار دينار".

وأضاف، "وضعنا ثلاثة مستويات للقروض، وهي المستوى الأول من 10- 20 مليون دينار للفرد، والمستوى الثاني 50 مليون دينار على أن لا يقل المشروع عن خمسة أفراد، والمستوى الثالث 100 مليون دينار وأن لا يقل عدد المشتغلين فيه عن 10 أفراد"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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