النفط: إطلاق الحصة الوقودية الثانية في 6 محافظات 

2023/01/04 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، الأربعاء، إطلاق الحصة الوقودية الثانية من النفط الأبيض للعاصمة بغداد وعدد من محافظات الفرات الأوسط وميسان وديالى، اعتباراً من الغد.

وقال طالب، إن "الشركة اعتمدت أرقام البطاقات الوقودية التالية في عملية توزيع الحصة الثانية من النفط الأبيض: بغداد رقم البطاقة 1، بابل رقم البطاقة 6، نجف رقم البطاقة 8، كربلاء رقم البطاقة 2، ديالى رقم البطاقة 9، ميسان رقم البطاقة 10".

ودعت الشركة المواطنين الى "مراجعة المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود لاستلام حصتهم المقررة".

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