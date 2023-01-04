أسعار النفط تتراجع بنحو 5% وبرنت يسجل 78.35 دولاراً

2023/01/04 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، نحو 5% بسبب جملة عوامل مستمرة مع دخول العام الجديد.

وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 78.35 دولاراً للبرميل بتراجع اقترب من 5% عن سعر أمس والذي بلغ 82.01 دولاراً.

وتراجع الخام الأميركي لتبلغ عقوده الآجلة نحو 73.80 دولاراً بنسبة انخفاض اقتربت هي الأخرى من 5% عن سعر أمس والذي بلغ 76.93 دولاراً.

وتواصل أسعار النفط تراجعها خلال الأيام الأولى من العام الجديد، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب مدعومة بتوقعات ركود الاقتصاد الأمريكي وتعثر أداء الاقتصاد الصيني على المدى القريب بسبب فيروس كورونا واعتدال الطقس نسبيا في أوروبا مما يقلل الطلب على الطاقة.

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