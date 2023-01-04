شاهد بالفيديو.. العراق أمام ساعات حاسمة لموجة أمطار جديدة مع استنفار واسع | الحصاد الإخباري

2023/01/04 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PgYVsjb_ZU4

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