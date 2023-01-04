2023/01/04 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية

العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على

ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم

"داعش" الإرهابي، بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية - في بيان صحفي- إنه

"بناءً على معلومات استخباري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على قيادية داعشية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على قيادية داعشية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).