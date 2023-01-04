2023/01/04 | 20:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. امر وزاري بنقل خدمات الموظفين المدنيين من ملاك وزارة الدفاع الى هيئة التصنيع الحربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. امر وزاري بنقل خدمات الموظفين المدنيين من ملاك وزارة الدفاع الى هيئة التصنيع الحربي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. امر وزاري بنقل خدمات الموظفين المدنيين من ملاك وزارة الدفاع الى هيئة التصنيع الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).