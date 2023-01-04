عبدالله بن زايد يزور دمشق.. ويؤكد دعم الإمارات وحدة سوريا في لقائه بشار الأسد

2023/01/04 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد خلال "زيارة عمل" إلى دمشق، الأربعاء.

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