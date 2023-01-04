الكشف عن اهم الملفات التي سيناقشها السوداني خلال زيارته المرتقبة لواشنطن

2023/01/04 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة تحالف الفتح النيابية محمد البلداوي , الأربعاء , عن اهم الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن، مشيرا الى ان السوداني قد يناقش قضية رفع العقوبات عن شخصيات منخرطة في العملية السياسية .

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن التي لم يتم تحديدها لحد الان ستتم فيها مناقشة عدة ملفات مهمة وفي مقدمتها رفع القيود على تعاملات العراق التجارية وترتيب العلاقات السياسية مع واشنطن والتواجد العسكري الأمريكي لتنفيذ قرار البرلمان السابق”.

وأضاف أن “من بين تلك الملفات هو مطالبة العراق بعدم إدخاله في الصراعات الإقليمية لكونه ليس طرفا فيها وكذلك رفع القيود عن ارصدته الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية”، مشيرا الى ان “السوداني قد يناقش قضية رفع العقوبات عن شخصيات منخرطة في العملية السياسية”.

ومن المقرر ان يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أول زيارة رسمية لواشنطن بعد توليه منصبه.

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