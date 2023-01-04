2023/01/04 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس شركة “إنيرغو آتوم” الأوكرانية، بيتر كوتين، بإرسال قوات سلام دولية إلى محطة زابوروجيه الكهرذرية بغض النظر عن روسيا، متناسيا أن المحطة أصبحت روسية، ويحميها الجيش الروسي.وقال كوتين لوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كييف تطالب بإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى محطة زابوروجيه المركز الخبري الوطني.

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