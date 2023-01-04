2023/01/04 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OQMuOA6vW2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطاع الصحة.. المستشفيات والدواء والضمان في المحايد مع سعدون محسن ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطاع الصحة.. المستشفيات والدواء والضمان في المحايد مع سعدون محسن ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).