صحيفة بريطانية : 40 بالمائة من سكان العراق لم يبلغوا 15 عاما

2023/01/04 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال

البريطانية ، الاربعاء ، ان 40 بالمائة

من سكان العراق لم يبلغوا 15 عاما وفقا

لاحصائيات عام 2022 من قبل الجهاز المركزي

للاحصاء في البلاد .

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن المت

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