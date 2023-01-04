رويتر: قلق دولي من انخفاض أسعار النفط خلال 2023 والعراق أكثر المتأثرين

2023/01/04 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وكالة رويترز الدولية للانباء، عن وجود ما وصفته بــ "قلق بين المختصين" حول تدهور أسعار النفط العالمية وتاثيراتها "الواسعة" على الاقتصاد العالمي بعد تسجيل الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا في قيمة برميل النفط عقب الخروج من ازمة وباء كورونا.

وبينت الوكالة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد من وباء كورونا في الصين وتوجه بعض البلدان الى إعادة فرض القيود على الحياة العامة، دفعت بأسعار النفط للانخفاض مطلع العام الجديد بنحو 3 دولارات للبرميل، الامر الذي يمثل نسبة مستمرة".

وتابعت أن "تدهور الاقتصاد العالمي بسبب عودة تلك القيود سيؤدي الى انخفاض كبير في أسعار النفط".

ولفتت إلى أن "العراق أحد اكثر الدول التي ستتاثر سلبا باي انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط بعد ان شهد ارتفاعا في الاحتياطي المالي تجاوز المئة مليار دولار نتيجة لارتفاع الطلب خلال العام الماضي 2022، بحسب الوكالة.

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