المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية للعقود

2023/01/04 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إنجاز إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية للمحاضرين والإداريين والعقود في مؤسسات الدولة.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "دائرة الموازنة في وزارة المالية أنجزت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيتالمحاضرين والإداريين في وزارة التربية وشريحة المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة اكثر من 286 الفدرجة ، الوجبة الأولى موزعة كالآتي :ـ

• محافظة نينوى ٣٦٣

• محافظة نينوى ١٨٥٣

• محافظة نينوى ٢٢٦١٨

• محافظة البصرة ٥٢٨

• محافظة البصرة ٥٤٠٠

• محافظة البصرة ١٨٢٢٣

• محافظة البصرة ٧٠٧

• محافظة البصرة ٣٤٠

• محافظة الأنبار ٢٣١٠٩

• محافظة بغداد / الرصافة الأولى ١٥٧١

• محافظة بغداد / الرصافة الثالثة ٧٧٢

• محافظة بغداد / الكرخ الثالثة ١٥٢٩

• محافظة بغداد / الكرخ الاولى ٣٦٥٠

• محافظة بغداد / الكرخ الثانية ٥١٠٤

• محافظة بغداد / الرصافة الثانية ٣٨٨٤

• ديوان اوقاف المسيحيين ٦

• محافظة ميسان ٥٩٦٠

• محافظة الديوانية ٢٠

• محافظة المثنى ٦٠٦٨

• محافظة بابل ٣٣٨٨

• محافظة المثنى / عقود ٣٦٩

• محافظة الديوانية ٧٤٤٦

• محافظة ديالى ٢١

• محافظة ديالى ٣٠٩٤٥

• محافظة واسط ٢١١٥٧

• دائرة صحة الديوانية ٣٦

• مديرية اسكان نينوى ١٨

• محافظة ذي قار ٢٧٥٤٧

• محافظة كربلاء المقدسة ١٠١٦٨

• محافظة كربلاء المقدسة ٩٠

• جامعة كربلاء ٩٤١

• محافظة كركوك ١٧٣٧٠

• محافظة النجف الأشرف ٩٥٥٤

• محافظة النجف الاشرف ٨

• هيئة إستثمار النجف الأشرف ٢٠

• مديرية مجاري بابل ٤٧٨

• مديرية ماء محافظة النجف ٩٢٣

• طرق وجسور النجف ٢

• التجهيزات الزراعية ١٥٥٤

• شركة كبريت المشراق ٣

• الشركة العامة للزجاج ٤١٧

• شركة تشغيل مشاريع الري والبزل ٢٦٩٣

• الخطوط الجوية العراقية ٦٦٧

• دائرة ماء ومجاري بغداد ١٨٩٧٦

• مديرية ماء ومجاري كربلاء ٩٥٦

• الشركة العامة للانظمة الالكترونية ١١٩

• ماء ومجاري ديالى ٤٨٧

• وزارة الصناعة شركة ابن ماجد ١٨٢

• وزارة البيئة شؤون الالغام ٥٠

• دائرة ماء بغداد ١٦٠٨

• مجاري محافظة الديوانية ٢٠

• السمنت العراقية ٥٠٨٢

• مديرية شباب ورياضة نينوى ٤٥

• دائرة العمل والتدريب المهني النجف ١

• مديرية زراعة النجف ٦٨

• محافظة واسط ١٧٩٦

• شركة تصميم وتنفيذ المشاريع ٣٨٨

• شركة تنفيذ مشاريع الري ١٩٥

• شركة الفاو لتنفيذ مشاريع الري ٧٠

• الشركة العامة للحديد والصلب ٥٥

• مديرية التنمية الصناعية ١٠١

• مصرف الرشيد ٣٠

• هيئة استثمار البصرة ١٥

• هيئة التعليم التقني ٨

• تربية صلاح الدين ١٥٤٤٦

• شركة الصناعات البتروكيمياوية ١٠١٣

• المحكمة الإتحادية العليا ١٢

• الشركة العامة لصناعة الاسمدة ٢٦٢

• شركة مابين النهرين للبذور ٥٤٧

• الشركة العامة للمستلزمات الطبية ٢٧٥

• المجلس العراق للإختصاصات الطبية ١

• شركة اور العامة ١٠

• هيئة السياحة ٨

• وزارة المالية ١٢٨

• وزارة الشباب والرياضة ١٩٩

• وزارة الخارجية ٢٢٠

• وزارة الصناعة ٢٩

• وزارة النقل ١٢

• وزارة البيئة ٥٠

• شبكة الإعلام العراقي ٥٠

وأضاف أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ، إذيتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣".

وأوضح أنه "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

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