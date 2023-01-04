"كان بجنيه.. صار بثلاثة".. مصر والمصريون مع "خفض جديد" للعملة

2023/01/04 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر، مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها، وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج، يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون، وفق تقرير لفرانس برس

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