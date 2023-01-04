2023/01/04 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن إنجاز إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية للمحاضرين والإداريين والعقود.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان “دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اليوم، اجراءات إستحداث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تستكمل إجراءات الدرجات الوظيفية للمحاضرين والإداريين والعقود المركز الخبري الوطني.

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