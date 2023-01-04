إليك ما يجب معرفته قبل أن تحدد سعر منزلك في بريتش كولومبيا

2023/01/04 | 21:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمالكي المنازل الآن الاطلاع على تقييمات العقارات لعام 2023 عبر الإنترنت، لكن أحد الخبراء يقول إنه من الصعب معرفة قيمة المنزل ما لم يتم بيعه.قالت الحكومة على موقعها على الإنترنت: التقييم “يؤثر بشكل كبير على مبلغ ضرائب الممتلكات التي تدفعها”.ينظر المسؤولون إلى عوامل مثل قيمة العقار وتصنيفه وموقعه وحجمه.يقول أحد الخبراء […]

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