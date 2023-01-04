توب 5: عبدالله بن زايد يلتقي بشار الأسد.. ومكونات أمريكية في مسيّرات إيرانية

2023/01/04 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة عبدالله بن زايد إلى سوريا ولقائه بشار الأسد، وتقييم استخباراتي أوكراني يؤكد وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار، مرورًا بلحظة قصف أوكرانيا مستودع ذخيرة قُتل فيه مئات الجنود الروس، وطلب إماراتي – صيني لاجتماع مجلس الأمن بعد دخول بن غفير مجمع الأقصى، وصولا إلى انتقادات لأبو تريكة بعد تصريح عن "خطأ" انضمام رونالدو للنصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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