2023/01/04 | 21:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مدان بالسطو المسلح هرب من نافذة محكمة عراقية أثناء محاكمته قبل أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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