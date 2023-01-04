2023/01/04 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعطّل الدوام اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية الأمطار تعرّي البنى التحتية وسط إستعدادات خجولة لتصريف المياه بغداد – قصي منذر واجه البغداديون ،اقسى يوم في فصل الشتاء بعد موجة امطار متوسطة اجتاحت العاصمة وعدد من المحافظات ،تسببت بغرق الشوارع وادت الى ازدحامات غير مسبوقة،برغم تنبيه الهيئة العامة للانواء الجوية بوجود حالة جوية ممطرة تستدعي […]

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