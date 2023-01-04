2023/01/04 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتجاجات غاضبة أمام المركزي للمطالبة بخفض الدولار بغداد – ابتهال العربي.. احتج مواطنون امس ،امام مبنى البنك المركزي وسط شارع الرشيد ببغداد ، بعد ارتفاع سعر صرف العملة مجددا وبلوغه عتبة 156 الف دينار لكل مئة دولار، وطالبوا بخفض سعر الدولارامام الدينار.واغلقت القوات الامنية الشارع المؤدي الى البنك.وقال شهود عيان ان (المتظاهرين رفعوا […]

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