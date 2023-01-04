2023/01/04 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى توقّع وثيقة التعايش السلمي السيستاني يدعو إلى الوقوف مع أفغانستان النجف – سعدون الجابري شدّد المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، على ضرورة وقوف المسلمين والمجتمع الدولي إلى جانب شعب افغانستان.وذكر بيان عن مكتب المرجع ، تلقته (الزمان) امس انه (استقبل يوم الأحد الماضي، وفداً من مجلس علماء الشيعة في افغانستان)، مبيناً ان (رئيس […]

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