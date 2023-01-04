الطاقة البرلمانية تكشف عن نيتها تعديل قانون وزارة الكهرباء

2023/01/04 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، الاربعاء، عن نيتها تعديل قانون وزارة الكهرباء، فيما بينت أهمية هذا التعديل المرتقب.

وقال رئيس اللجنة خالد الدراجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية إعادة قانون تعديل قانون وزارة الكهرباء من أجل اجراء تغييرات جوهرية فيه وفق متطلبات المرحلة “.

وأضاف الدراجي، أن “القانون الذي وصل الينا لا يوجد فيه أي تغيير غير تغيير اسم الوزارة”، مؤكدا “اننا سنعمل على تعديل قانون وزارة الكهرباء بشكل جوهري بالتنسيق مع الوزارة نفسها مع إضافة فقرات مهمة في القانون تخص جباية الكهرباء وموضوع تعريفة الكهرباء وغيرها من القضايا المهمة”.

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