الجبوري: الحديث عن نزوح كردي من ديالى “مبالغ فيه”

2023/01/04 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو تجمع الوحدة العراقية احمد الجبوري، الاربعاء، أن الكرد جزء من مجتمع محافظة ديالى والحديث عن نزوحهم من 3 مدن تقارير مبالغ بها.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكرد جزء من مجتمع ديالى وهم وغيرهم من بقية المكونات تعرضوا الى عمليات ارهابية خلال السنوات الماضية”.

واضاف،ان” التقارير التي تتحدث عن نزوح الكرد من مدن جلولاء والسعدية وقره تبه في الاشهر الماضية وانحسار اعداد الاسر بشكل كبير هي تقارير مبالغ بها جدا وبعيدة عن الواقع”، مبينا ان “وضع المدن الامني مستقر ولم تسجل اي حالات استهداف لاي منزل او تهديد”.

وأشار الجبوري الى ان” محاولة نشر معلومات مغلوطة عن وضع الكرد في بعض المدن امر سلبي ويحمل في طياته دوافع سياسية في المقام الأول”، مبينا ان “تلك المدن تحتاج الى دعم من اجل اعادة الاعمار وليس اثارة مواضيع غير دقيقة”.

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