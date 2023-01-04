(بغداد اليوم) تلتقي بمقدم برنامج المجلس خالد جاسم في البصرة

2023/01/04 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرت وكالة (بغداد اليوم) لقاءً خاصاً مع مقدم برنامج المجلس خالد جاسم وكادره في محافظة البصرة.

وقال جاسم: "هذا واجب علينا أن نكون موجودين في البصرة خلال خليجي 25"، مضيفا: "لم يكن هناك اتفاق قبل المجيء، انا موظف لدى قناة الكأس، والقناة أرسلت وفدا فنيا جهز الأمور قبل مجيئنا".

وأردف: "إن شاء الله سنبقى حتى آخر يوم في البطولة".

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