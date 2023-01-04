وزير الداخلية يوجه المرور بحجز المركبات التي تحمل صفارات او مكبرات صوت

2023/01/04 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، مديريات المرور بحجز العجلات التي تحمل صفارات التنبيه او مكبرات صوت، باستثناء 4 أصناف من العجلات.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه مديرية المرور العامة بحجز المركبات التي تحمل صفارات او مكبرات صوت، باستثناء عجلات النجدة والإسعاف والمرور والدفاع المدني خلال الواجب فقط".

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