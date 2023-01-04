إجراء عاجل.. لماذا بدأ فحص مياه الصرف الصحي للطائرات الآتية من الصين؟

2023/01/04 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، بدأت بعض الدول فحص مياه الصرف الصحي للطائرات الآتية من العملاق الآسيوي.ومع أن هذا الإجراء لن يمنع انتشار الفيروس، لكنه سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة.

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