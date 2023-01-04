فيديو:بعد ان اوصدت الابواب بوجهه : العتبة الحسينية تستجيب لمناشدة والد شهيد من تكريت وتعالجه مجانا

2023/01/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة فقيرة من مدينة تكريت في محافظة

صلاح الدين تعيش حال الكفاف وتعتمد في

عيشها على مرتب ولدها الشاب "محمود" ذو

العشرين عاما الذي كان يعمل حارسا لاحدى

البنايات ويتقاضى راتبا يكاد يدفع منه

مبلغ استئجا

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