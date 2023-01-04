أجواء العراق مساء الأربعاء ونهار الخميس

2023/01/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليلة تستقر الأجواء في كافة مناطق غرب

البلاد من بادية النجف نزولاً بإتجاه

المثنى وذلك بسبب دخول كتلة هوائية

باردة من ذيل المنخفض الجوي تعمل على

أستقرار الأجواء وربما تحدث فرص أمطار

محدودة على البصرة

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