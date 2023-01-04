توجيه عاجل من وزير الداخلية

2023/01/04 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري يوجه مديرية المرور العامة بحجز المركبات التي تحمل صفارات او مكبرات صوت، باستثناء عجلات النجدة والإسعاف والدفاع المدني خلال الواجب فقط ووجود ضرورة لاستخدامها من قبل سائقي هذه العجلات المستثناة من هذا التوجيه.

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