بالوثيقة .. وزير الدفاع يأمر بإطلاق سراح الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية

2023/01/04 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن ايعاز وزير الدفاع ثابت العباسي ، بإطلاق سراح العسكريين من الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة على هذه القضايا.

ادناه نص الوثيقة:-

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