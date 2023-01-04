رئيس حكومة الوحدة في ليبيا: الانتخابات ستجرى في عام 2023

2023/01/04 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليًا، في اجتماع وزاري، الاثنين، أن الانتخابات ستُجرى في عام 2023، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية (لانا)، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

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