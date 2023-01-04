2023/01/04 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الاربعاء، بإطلاق سراح العسكريين من الضباط والمنتسبين الموقوفين على مخالفات انضباطية.وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع حصل عليها / المركز الخبري الوطني/على نسخة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة : وزير الدفاع يُطلق سراح العسكريين الموقوفين بمخالفات انضباطية المركز الخبري الوطني.

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