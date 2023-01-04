2023/01/04 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مديرية المرور العامة بحجز المركبات التي تحمل صفارات أو مكبرات صوت.وبحسب اعمام عاجل من الوزير، وجه باستثناء من القرار عجلات النجدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية توجه بحجز مركبات مدنية تحمل صفارات ومكبرات صوت المركز الخبري الوطني.

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