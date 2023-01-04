الأمطار تغرق العاصمة بغداد.. والأمانة تصف الوضع بأنه

2023/01/04 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصفت أمانة العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، ان "الوضع تحت السيطرة" في إشارة إلى غرق شوارع العاصمة، في الوقت الذي ماتزال هناك الكثير من المدن والشوارع مغمورة بالمياه.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع فرق أمانة بغداد في استنفار كامل بالآليات كافة لسحب مياه الامطار من الشوارع"، معتبرًا أن "هناك إنجازا كبيرا بهذا الأمر، وأغلب الشوارع تم سحب المياه عنها بسرعة كبيرة".

وأكد الربيعي أن "الوضع تحت السيطرة وجميع فرق وآليات امانة العاصمة بغداد مستنفرة بشكل كامل لمنع غرق شوارع العاصمة، كما أن هناك جهدا يساندنا بهذا الامر من الاليات التابعة للدفاع المدني وغيرها من الفرقة الساندة، إضافة الى فرق كوادر وزارة الكهرباء، التي تعمل على صيانة شبكات الكهرباء ومنع سقوط مغذيات الكهرباء".

وبالرغم من الفرق الساندة التي تحدثت عنها امانة بغداد الا ان هنالك الكثير من الشوارع والمناطق في العاصمة بغداد تغمرها المياه حتى الان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، لسوء الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تستمر موجة الأمطار التي تشمل أغلب المحافظات العراقية، حتى ظهر يوم غدٍ الخميس.

تحرير: غ.



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