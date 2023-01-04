وفاة الصحفي الرياضي رائد محمد أثر نوبة قلبية في مستشفى الكندي وسط بغداد

2023/01/04 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توفي الصحفي الرياضي رائد محمد، مساء اليوم الأربعاء ، أثر نوبة قلبية في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الصحفي الرياضي رائد محمد توفي أثر نوبة قلبية في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد".

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