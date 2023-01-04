2023/01/04 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الأربعاء، عن اعتقال قاتل صاحب منفذ "كي كارد".

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