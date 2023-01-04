بالوثيقة.. قرار يخص العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية

2023/01/04 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن قراراً لوزير الدفاع يخص العسكريين من الضباط والمراتب الموقوفين عن مخالفات انضباطية.

وتضمنت الوثيقة قرار وزير الدفاع باطلاق سراح العسكريين من الضباط والمراتب الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة عن هذه القضايا.

وأدناه الوثيقة..

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