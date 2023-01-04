حكيم شاكر لـ

2023/01/04 | 23:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب المنتخب العراقي السابق حكيم شاكر، بطولة كأس الخليج في نسختها الثانية والعشرين، التي أقيمت في الرياض، بالفخ الذي نُصب له ولكل مدرب محلي، بعد إقالته مباشرة إثر وداع البطولة من الدور الأول.

وفي حوار خاص مع "العربي الجديد"، لم ينكر شاكر أنّ هنالك ذكريات جميلة أيضاً له في النسخة الحادية والعشرين التي أقيمت في المنامة، معبّراً في الوقت ذاته عن سعادته بالفوز على السعودية بمباراة الافتتاح تحت قيادة المدرب الهولندي العالمي فرانك ريكارد، مدرب برشلونة السابق.

وبيّن مدرب نادي النفط العراقي الحالي، حظوظ المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن العراق ومدربه الإسباني كاساس الذي توافرت له جميع سبل النجاح، قادر على الوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك فرصة بالحصول على لقب "خليجي 25".

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وعن مسألة تألق المدربين العراقيين في بطولات الخليج، أشاد شاكر بتجربة المدير الفني المحلي مع "أسود الرافدين"، فيما اختار حكيم شاكر، النجم الراحل أحمد راضي والدولي السابق حسين سعيد، كأفضل مَن مثل العراق في بطولات كأس الخليج.

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