2023/01/04 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​لا‭ ‬حديث‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفضيحة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬فوق‭ ‬أحد‭ ‬الكباري‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬القاهرة‭ ‬حين‭ ‬أقدم‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الثانوي‭ ‬بممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬حبيبته‭ ‬والتي‭ ‬تكبره‭ ‬بعام‭ ‬اعتقادا‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سوف‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كاميرا‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬العمارات‭ ‬المواجهة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية الفيديو الفاضح فوق جسر في القاهرة تثير ضجة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية الفيديو الفاضح فوق جسر في القاهرة تثير ضجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).