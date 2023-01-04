2023/01/04 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس (أ ف ب) – تشكل شبكة المترو في باريس منذ سنوات، حاضنة لموسيقيين ومغنين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض لمستخدمي هذه القطارات البالغ عددهم أربعة ملايين يومياً، حتى أن بعض هؤلاء استحالوا نجوماً على الساحة الفنية. وقدّم كل من زاز وكلوديو كابيو وفرقة أركاديان عروضهم أمام مستخدمي شبكة المترو بعدما كانوا بين 300 شخص […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مترو باريس حاضنة لمواهب موسيقيين تحت الأرض ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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