مترو باريس حاضنة لمواهب موسيقيين تحت الأرض 

2023/01/04 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشكل‭ ‬شبكة‭ ‬المترو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬حاضنة‭ ‬لموسيقيين‭ ‬ومغنين‭ ‬اختاروا‭ ‬إبراز‭ ‬موهبتهم‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬القطارات‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬يومياً،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬استحالوا‭ ‬نجوماً‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭.‬ وقدّم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬زاز‭ ‬وكلوديو‭ ‬كابيو‭ ‬وفرقة‭ ‬أركاديان‭ ‬عروضهم‭ ‬أمام‭ ‬مستخدمي‭ ‬شبكة‭ ‬المترو‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬شخص‭ […]

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