توقيف سيارة صغيرة على الحدود السويسرية يستقلها ٢٣ راكباً 

2023/01/04 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعربت‭ ‬الشرطة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تفاجئها‭ ‬عقب‭ ‬رصد‭ ‬مركبة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السويسرية‭ ‬الألمانية‭ ‬يستقلها‭ ‬23‭ ‬فرداً‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬نفسها‭.‬‭ ‬وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنّ‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬السلطات‭ ‬الجمركية‭ ‬أوقف‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تتّسع‭ ‬لسبعة‭ ‬ركاب‭ ‬وكانت‭ ‬تقل‭ ‬أفراد‭ “‬عائلة‭ ‬كبيرة‭” ‬متوجهين‭ ‬من‭ ‬بولندا‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬السويسرية‭ ‬برن‭.‬وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ […]

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