يونس محمود: البصرة جاهزة بنسبة 100%

2023/01/04 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أن محافظة البصرة جاهزة لاستضافة كأس الخليج بنسبة مئة في المئة.وقال محمود عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي “البصرة جاهزة مية بالمية..هلا بيكم”.يذكر أن منافسات بطولة كأس الخليج ستنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.وأعلنت […]

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