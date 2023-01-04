مكارثي يفشل للمرة الخامسة.. جولة سادسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي

2023/01/04 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الخامسة فشل الزعيم الجمهوري، كيفين مكارثي، في الحصول على أصوات 218 عضوا في مجلس النواب الأميركي، إذ صوت 20 جمهوريا لصالح منافسه، براين دونالدز، بينما صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين وعددهم 212 عضوا لصالح زعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز.

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