2023/01/04 | 23:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت وزارة الداخلية، عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2022.وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/أن “عدد مستخدمي مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: 48 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي خلال 2022 المركز الخبري الوطني.

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