الزراعة النيابية: نسعى لجعل الوزارة استثمارية وضوابط جديدة للقروض

2023/01/04 | 23:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الزراعة النيابية ، الأربعاء ، انها تسعى الى تفعيل دور الزراعة بصورة اكبر وان تكون الوزارة استثمارية اكثر من تشغيلية.

وقال رئيس اللجنة ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نسعى الى تفعيل دور وزارة الزراعة بصورة اكبر وان تكون وزارة استثمارية اكثر من التشغيلية”، لافتا الى ان “الرواتب التي تصرف على التشغيل لايمكن لها ان تطور عملها، وتكبل عملها”.

واضاف “مع إطلاق أي قروض زراعية جديدة سيتم تحديد ضوابط جديدة من شأنها ان تغادر عملية استغلالها لغيرالاغراض الزراعية”.

وبين الجبوري ان “هنالك بعض من المزارعين والفلاحيين دفعوا بتلك المبالغ في شراء عقارات بعيدا عن الغرض الذي صرفت على اساسه، علما ان مبالغ تلك القروض عالية جدا”.

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