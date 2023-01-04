اقتصادي يحذر من مضاربات الدولار.. “سترفع اسعار المواد الغذائية”

2023/01/04 | 23:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، من استمرار ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة؛ مضاربات اسعار الدولار في الاسواق المحلية، فيما اكد ان الاسعار لا تعود بشكل مباشر حال عودة انخفاض اسعار الدولار.

وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اسعار السلع والمواد الغذائية ستبقى مرتفعة حتى لو انخفضت اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي”، مشيرا الى ان “اسعار ضرائب الدخول ترفع على السلع والخدمات والمواد الغذائية الداخلة الى العراق في فترة ارتفاع سعر الصرف”.

وتابع، ان “مضاربات اسعار الدولار تسببت بارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية وخاصة السلع والمواد الغذائية الرئيسة للمواطنين”، لافتا الى ان “فترة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لم تحدد الى الان، وهنالك إجراءات حكومية لا نعلم ان كانت ستسيطر على الارتفاع من عدمه”.

وبين المرسومي، ان “البنك المركزي هو الجهة المعنية بالشكل الاساس بايجاد الحلول لمشكلة ازمة ارتفاع سعر الدولار والسيطرة عليه في الفترة القادمة”.

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